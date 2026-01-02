傳代母出征遭批特權 應佳妤認了：非不正當方式得來

國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤傳出可能「代母出征」參選北市第五選區（中正、萬華），但遭批評「有特權」。（本報資料照片）

國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤傳出可能「代母出征」參選北市第五選區（中正、萬華），但遭批評「有特權」，應佳妤2日表示，自己確實有特權，但是媽媽努力得來的，才讓她不用擔心基本生活需求，從來不是靠不正當的方式得來，強調「她沒有做錯事」。

應佳妤表示，近日關於privilege（特權）的討論很激烈，也有不少聲音直接指著她，說她就是所謂的特權代表，面對這些說法，她選擇不逃避，承認自己確實擁有特權，而她最想感謝的，就是她的媽媽，應曉薇是位單親媽媽，在高壓的工作與長年被放大的檢視下，把她照顧長大，「她給我的，不只是衣食無虞與出國留學的機會，而是一個相對穩定、被支持的成長環境。這些，確實是 privilege。」

廣告 廣告

應佳妤說，但這些特權，從來不是靠不正當的方式得來的，這段時間外界對媽媽有很多指控，甚至說媽媽貪污，對此，她必須很清楚地表達立場，「我相信我的媽媽沒有，也沒有任何事實可以證明相反。」

應佳妤表示，自己看到的是媽媽長年努力工作、承擔責任，也承受壓力，給自己的特權，是時間、陪伴與價值觀，是在困難時仍然選擇正直與不逃避的態度，而不是任何人口中的非法所得。

應佳妤說，如果要談特權，願意承認自己擁有，但如果要用這個詞來否定1位母親的努力與清白，她無法接受，「我感謝媽媽給我的一切，也願意為她站出來，清楚、冷靜、堅定地說，她沒有做錯事。」

【看原文連結】