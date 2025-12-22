傳任副主席督導南部選情惹議 張顯耀悄接手智庫執行長

前立委張顯耀。（資料照）

外傳國民黨主席鄭麗文將聘任前立委張顯耀擔任副主席督導南部選情，並成立南部智庫兼任執行長，消息一出也引發黨內爭議，國民黨祕書長李乾龍21日還對此回應人事案尚未定案；據悉，鄭麗文18日已經聘用張顯耀擔任國民黨智庫，國政基金會執行長。

張顯耀將督導南部選情引起黨內不少議論，據了解，藍營南部輔選人士上周都已被通知，鄭麗文確實有此打算，然而，這樣的安排也引發波瀾；國民黨高雄大佬，前立法院長王金平21日舉辦感恩餐會，未邀鄭麗文出席，就被懷疑是否與此有關。

雖然事後王金平好友蕭漢俊為其解釋純屬誤會，不過當天有出席的李乾龍面對詢問張顯耀人事案時，還表示「尚未定案」，並說這畢竟不是主席一人說了就算，要尊重黨內其他意見；顯見該人事安排確實在黨內仍有爭議。

不過，國民黨智庫「國政基金會」已經在內部發佈人事案，18日即聘用張顯耀擔任智庫執行長，副執行長則是立委陳菁徽與前立委吳怡玎，均為高雄出身立委；與其說鄭麗文要成立南部智庫，智庫高層清一色高雄幫的安排，更像是把智庫為南部選戰打造。

此外，國政基金會也聘任曾任國民黨立院黨團主任、立委許宇甄辦公室主任沈建億擔任首席副執行長一職，沈對於立院運作熟悉，有助將來立院攻防，也是連結智庫與立院黨團的橋樑，此一派任屬智庫實務運作需求。

