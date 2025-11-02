傳任國民黨新媒體部主任 林益諄：未獲徵詢或通知

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）風傳媒今天以「基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄」為標題，報導林益諄將任中國國民黨新媒體部主任。林益諄晚間說，目前未接獲任何黨中央的徵詢或通知，他也是透過朋友轉傳新聞才得知訊息。

林益諄表示，自2019年起，他便投入自媒體領域，專注於內容創作與社群經營工作，至今的身分仍是1名自媒體創作者與國民黨黨員。若未來黨中央有任何規劃或需要他協助，他樂於了解與討論，但現階段並沒有任何職務安排。

對於風傳媒以「基隆前議長宋瑋莉兒子」為標題，林益諄說，國民黨不是家族企業，而是屬於全民、為人民服務的政黨。任何人才的任用、徵才或延攬，理應基於專業能力與工作表現，而非家庭背景或父母身分。

林益諄說，就像在任何1間私人企業，聘任與升遷都應該看重個人實力，而不是「他是誰的兒子」或「誰的親屬」。有時社會關注焦點會放在家庭關係，但他更希望外界能看見每位在崗位上努力付出的人，他們的專業、責任與真實貢獻。（編輯：陳正健）1141102