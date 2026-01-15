傳伊朗停止殺戮 川普暫緩動手 林肯號航艦赴中東待命

美國總統川普揚言如果伊朗政府開始殺人，將發動軍事行動。（圖／美聯社）





伊朗局勢緊張，一度宣布將處決被捕的抗議人士。美國總統川普揚言如果伊朗政府開始殺人，將發動軍事行動。不過又表示伊朗已經停止處決，因此暫緩動手。在此同時，原先部署在南海的美軍林肯號航艦，已經調往中東地區，準備待命攻擊。

儘管遭到全面管制，伊朗各地仍有抗議活動，北部大城「烏米亞」出現示威人士當街高喊口號，向政府當局嗆聲，伊朗抗議活動至今已經快三周，政府動用武裝部隊進行鎮壓，至少造成1.2萬人死亡，還有超過1.6萬人被捕，其中一名26歲青年索坦尼，可能遭到處決。

美國總統川普曾經放話，如果出現絞刑處決，伊朗不會有好下場，路透社甚至報導可能在24小時內動手，不過最後一刻出現轉圜。

美國總統川普：「我們接獲最新消息，伊朗的殺戮行動正在停止，而且沒有任何處決，這是可靠管道告訴我的，我們會再確認。」

伊朗外長阿拉齊：「不會有任何絞刑，不論是今天明天或任何一天，我可以向你保證，我相信沒有（絞刑）。」

伊朗政府信誓旦旦，川普也說看情勢發展，再決定是否動武，不過伊朗媒體卻強硬嗆聲。

福斯新聞主播：「伊朗對川普發出令人髮指的暗殺威脅，內容指出，這一次不會再失手。」

美國不排除軍事行動，伊朗則回嗆，將對沙烏地阿拉伯，阿聯與土耳其的美軍基地進行反擊，美軍在中東最大據點，卡達的烏岱德空軍基地，馬上提高警戒，並且要求部分人員撤離，卡達政府也發出緊急公告。

以沙烏地為首的中東國家，則遊說川普不要動手，也不租借領空，讓美軍發動攻擊。

同時義大利則呼籲公民盡速離開，英國也暫時關閉大使館，德國漢莎航空則避開伊朗與伊拉克航線，伊朗政府也一度關閉領空，雷達可看出幾乎無客機飛越，中東緊張局勢，真正是山雨欲來。