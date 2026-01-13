傳伊朗抗議逾2千人喪生 川普：援助即將到來

美國總統川普說，他已經取消與伊朗官員的所有會面，直到無謂的殺戮抗議者行為停止為止。而援助正在趕來。

美國總統川普呼籲伊朗人繼續抗議，還說援助即將到來。在此同時，一名伊朗官員表示，包括安全部隊在內，已經有大約2000人在近期抗議活動中喪生，人們擔心，實際死亡人數恐怕遠高於此。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC引述人權組織說法報導，伊朗安全部隊暴力鎮壓抗議活動，造成2000 多人死亡。同時，美國總統川普向伊朗人民承諾，援助「即將到來」。川普的國家安全團隊週二在白宮舉行會議，討論對伊朗的各種方案。

一名伊朗官員告訴路透社有2000人喪生，但罪魁禍首是「恐怖分子」。川普警告，伊朗當局將為這些殺戮付出沉重代價，並且敦促人們繼續抗議。

針對伊朗鎮壓，川普一直在權衡軍事和其他應對措施，他已經宣布對任何與伊朗進行貿易的國家徵收 25% 關稅。根據報導，抗議活動已經蔓延到伊朗全部31省分的180個城鎮，起因是民眾對伊朗貨幣崩潰和生活成本飆升的憤怒。而這些訴求迅速擴大為對政治變革的要求，並且成為1979年伊斯蘭革命以來，對宗教機構最嚴峻的挑戰之一。