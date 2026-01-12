傳伊朗政府血腥鎮壓示威者 美國不排除空襲

▲伊朗示威者在街頭焚燒雜物，怒嗆德黑蘭政權。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗從去年年底開始爆發示威，德黑蘭實施武力鎮壓，據悉2週內死亡人數已超過544人、上萬人被警方拘留，美國《時代雜誌》甚至推算，死亡人數可能已達到6000人，遠超檯面上的數字。有目擊者匿名接受外媒採訪，痛訴伊朗政府為了鎮壓「不停殺人」，面對當局強制斷網，試圖遏止示威蔓延，馬斯克的星鏈（Starlink）再次派上用場。

目擊者喊話世界：伊朗民眾正赤手空拳對抗暴政

根據《BBC》報導，1名40歲、化名奧米德（Omid）的伊朗民眾，過去幾天一直在南方一座小城參加街頭抗議，他指控安全部隊用突擊步槍，向手無寸鐵的抗議者開火：「我親眼所見，他們直接向抗議人群開槍，人們當場倒下」，向全球喊話：「我們正赤手空拳、與殘暴的政權鬥爭。」

報導指出，奧米德受訪時，連聲音都在顫抖，生怕被政府追蹤到，眼下的局勢，打破伊朗與世界之間的沉默之牆，需要莫大的勇氣，甚至會招致當局的報復。

1名來自德黑蘭的年輕女子也透露，上週她感覺像是「世界末日」，就連德黑蘭偏遠的街區也擠滿了示威者，但週五當天，安全部隊大肆殺戮，親眼目睹這一切讓她非常難過，直言是「血腥的一天」，還說在週五的屠殺事件發生後，有些人們開始害怕出門，改為在小巷或家裡高喊口號。

女子表示，首都儼然已成為戰場，抗議者和安全部隊各自在街頭，佔據陣地、尋找掩體反擊，但這是一場「一面倒」的戰爭，因為只有單一方有武器，另一方只能喊口號然後被殺。

1名身處法爾迪斯市（Fardis）的目擊者也聲稱，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）下屬的準軍事組織「巴斯基」（Basij），其成員突襲了示威者，這些身著制服、騎摩托車的人直接向示威者開槍，還有一些沒有標記的車輛駛入小巷，朝「與示威活動無關的居民」開槍：「每條巷子都有2、3個人被殺。」

存疑的死亡人數與真相遮掩

《BBC》警告，伊朗內部的真實情況是外界難以想像的，國際媒體迄今為止報導的死亡人數，都只是他們自己估計的一小部分，甚至傳出安全部隊要求死者家屬先支付「子彈費用」，才肯將遺體交給他們。

《路透社》則報導稱，伊朗當局對全國抗議活動展開致命鎮壓，包括幾乎完全關閉光纖和塔台網路服務，但「星鏈」在伊朗部分地區仍然可以正常使用，3名伊朗的星鏈用戶告訴《路透社》，邊境城鎮的用戶基本上不受影響。

分析認為，星鏈為伊朗一些抗議者提供了「通訊生命線」，是馬斯克及其衛星網路服務，在全球衝突和動盪中，發揮影響力的又一例證。

美國出手在即？

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）當地時間12日表示，美國總統川普（Donald Trump）正在考慮對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局鎮壓抗議活動，聲稱「民眾正於街頭被殺害」。

萊維特也補充說，外交途徑始終是美國解決問題的首選方案，但軍事打擊也在考慮之列：「川普總統非常擅長的一點，就是始終把所有選項都擺在桌面上，而空襲就是這位三軍統帥可以考慮的眾多選項之一。」

川普先前曾表態，美軍正在考慮對伊朗採取「非常強硬的選項」，並指伊朗似乎已跨越他先前劃下的紅線，也就是殺害抗議者。

