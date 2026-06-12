傳俄國經濟瀕崩潰、要學生打仗 普丁恐這時「狂攻烏克蘭」

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國際中心／倪譽瑋報導

國際戰略學者評價，長年俄烏戰爭讓普丁面臨國內經濟壓力，未來恐發起猛攻。（圖／翻攝自克里姆林宮網頁en.kremlin.ru）

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續多年，對雙方都造成不小壓力。近期外媒報導指出，俄羅斯在今（2026）年春季攻烏失利，導致失地比佔領的更多，徵兵人數也低於傷亡數，傳出當局已著手號召大學生上戰場，給出學費減免等好處。專家對此評價，隨資源投入戰爭導致經濟壓力加大，俄羅斯總統普丁恐在今年冬季猛攻烏克蘭民生設施，以造成最大程度的破壞。

據外媒《紐約郵報》報導，俄烏戰爭開打至今，戰爭持續時間已超過第一次世界大戰，而且看不到結束的跡象。俄羅斯在2026年度春季攻勢失利，分析家估計，俄軍歷經3年來首次「失去的領土比佔領的領土還多」。

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戰略與國際研究中心（CSIS）歐洲、俄羅斯計畫高級研究員瑪麗亞（Maria Snegovaya）認為，春季攻勢乏力恐導致俄羅斯未來行動力道加大，估克里姆林宮正在計劃「冬季大規模進攻」以對烏克蘭造成最大程度的破壞。

至於具體方向，她認為，普丁將等到冬天發動大規模空襲「製造人道主義危機」，讓俄羅斯拿下四年多來一直未完全征服的頓巴斯（Donbas）地區。戰爭研究所（ISW）俄羅斯團隊負責人卡特琳娜（Kateryna Stepanenko）則認為，俄方可能大規模攻擊烏克蘭能源、民用設施，甚至破壞烏克蘭鐵路、水利基礎建設。

卡特琳娜指出，戰爭曠日費時導致俄羅斯經濟陷入了死亡螺旋，不斷投入資源與人力在戰爭，造成黃金儲備枯竭、市場也面臨勞動力短缺。報導補充俄羅斯的徵兵問題，5月徵召人數降至約3萬、低於當月傷亡，傳出當局將徵兵目標轉向大學生，鼓勵他們參戰甚至承諾免除學費；種種跡象顯示普丁面臨越來越大的壓力「可能促使克里姆林宮採取激烈行動。」

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