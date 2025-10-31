傳俄方未展現談判意願 英媒：川普、普丁布達佩斯峰會取消

英國媒體31日引述消息披露，由於俄羅斯在烏克蘭問題上堅持強硬立場，美國取消了原定在匈牙利首都布達佩斯舉行的總統川普與俄羅斯總統普丁的面對面會晤。

圖為川普與普丁8月份在美國阿拉斯加州會面。（圖／美聯社）

《路透社》引述《金融時報》指，知情人士透露，美方這一決定是在兩國外交首長進行了一場緊張的通話後做出的。

川普本月25日曾表示，除非能確定普丁認真想要達成結束戰爭的協議，否則他不會浪費時間與對方進行會談。當時克里姆林宮表示，兩國元首已取消會面的說法有誤。

據報導，在美俄同意於布達佩斯會晤討論如何結束俄烏戰爭的幾天後，俄羅斯外交部向華府遞交一份備忘錄重申相同要求，聲稱這是為解決普丁所謂入侵烏克蘭的「根本原因」。這些要求包括烏克蘭割讓部分領土、大幅削減武裝部隊與保證永不加入北約。

廣告 廣告

莫斯科堅持要求烏克蘭割讓更多領土以作為停火條件，川普則力挺烏方關於在「目前戰線」上立即停火的訴求，雙方的分歧導致本月原計劃舉行的「雙普會」遭擱置。

《金融時報》補充稱，美國國務卿盧比歐在與俄羅斯外長拉夫羅夫進行通話後，美方決定取消這場峰會。盧比歐向川普報告，莫斯科沒有表現出談判的意願。

烏克蘭總統澤倫斯基本月強調，雖然烏克蘭已準備好進行和平談判，但不會按莫斯科的要求預先從更多領土撤軍。

延伸閱讀

2藍委捲「幽靈連署」遭起訴 鄭麗文轟賴清德：獨裁心態嘆為觀止

花蓮救災餐費四千萬造謠近億 傅崐萁批民進黨：泯滅人性

藍委捲幽靈連署遭起訴 凌濤轟政治清算：在迎合誰的意？