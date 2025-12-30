傳俄羅斯不拒絕「支持台灣統一」 專家評：恐淪中國傀儡

國際中心／倪譽瑋報導

近期日本政府消息人士披露，俄羅斯通知日方，將在2026年於日本宣稱的「北方領土」附近展開軍演。日本學者分析，11月曾有Telegram發布資訊稱，中方盼望台海戰爭爆發時能與俄方聯合；而俄羅斯總統普丁未拒絕這要求。分析指出，雖然消息可能是資訊戰，但中國已多次要求俄羅斯在台海議題表態，這應是有意測試俄方是否更靠近中國，隨俄羅斯因烏克蘭戰爭國力削弱，中方須避免「附庸」靠向美國。

俄羅斯宣布北方四島軍演 對台海衝突放話

俄羅斯宣布自2026年1月起將在北方四島（日本稱北方四島，俄羅斯稱南千島群島）舉行為期兩個月的軍事演習，外交部長指出，如果台海爆發衝突，會依中俄相關條約支持中國。拓殖大學客座教授名越健郎於《PRESIDENT Online》發表評論，社群平台Telegram資訊頻道Insider Black指出，習近平與普丁討論台灣局勢，傳達中國在2027年前要將台灣控制的目標。

該頻道引述克里姆林宮消息人士的說法「如果台灣爆發衝突，中國希望與俄羅斯聯合起來，組成『反西方軸心』」，中國也希望普丁向日本、美國和北約國家施壓，阻止它們干擾台灣。據稱，普丁並未拒絕這項請求，但表示「以目前情勢而言，俄羅斯無法保證提供支持。只要俄烏戰事仍持續，所有力量都必須集中於那裡。」

Telegram消息真實性仍待驗證 但中國多次要俄表態

美國總統川普曾表示，他已得到中國國家主席習近平的承諾，對方表示在其任期內不會採取任何行動。名越健郎認為，Insider Black資訊的可信度尚不明確，也不排除俄方操縱資訊的可能性「這正是俄羅斯的拿手好戲。」

分析指出，中國非常重視其盟友俄羅斯，在「統一台灣」中所扮演的角色，幾個月前習近平曾表示「台灣回歸中國是二戰勝利後，國際秩序的重要部分」5月發表的中俄聯合公報也明確指出台灣統一的必要性，並表示俄羅斯「堅定支持台灣統一」，可見中方有意敦促俄羅斯加入影響台灣的行動。

中俄軍事合作升溫 猜忌致難成正式同盟

中國與俄羅斯的盟友關係，應以各種形式的軍事合作為主，曾有俄羅斯高級政府官員表示，中俄兩國的軍事力量聯合起來將超越北約「世界將有兩個警察：俄羅斯和中國」。然而，中俄之間存在可追溯至數世紀前的傳統猜忌與相互不信任，較難見到正式的「中俄同盟」。

如1950年中華人民共和國成立後與蘇聯簽同盟條約，因隨後的中蘇衝突和邊境衝突而失效，並在30年後被廢除。而目前的中國，也在擔心俄羅斯可能被川普政府拉攏，在中方未介入的狀態下結束烏克蘭戰爭，Telegram資訊頻道Insider T報告稱，「北京領導層對美俄關係的緩和表示擔憂。」

涉烏克蘭戰爭被邊緣化 專家：國力衰退恐淪附庸

名越健郎認為，曠日持久的烏克蘭戰爭很可能讓中國受益，隨著俄羅斯國力的削弱，它將更加靠近中國，其他西方國家也將感到疲憊不堪；中國對川普政府的「親俄外交」保持沉默，很可能就是不樂見這一趨勢。

不過，俄羅斯也對美中關係進展保持警覺，當國家深陷烏克蘭戰爭時，美國和中國卻在AI等尖端科技領域展開激烈的競爭，俄羅斯在科技實力上完全落後「即便停火之後，它也可能繼續被國際社會視為『棄兒』」名越健郎直言，經濟規模只有中國十分之一的俄羅斯，宛如淪為傀儡「這真是俄羅斯的悲哀」。

