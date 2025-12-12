傳停砍年金即使通過也不執行？李來希怒嗆「憑什麼」 放話將啟動大規模行動

立法院國民黨團總召傅崐萁今年6月拜會全國公務人員協會前理事長李來希說明推《公務人員退休資遣撫卹法》修法事宜。資料照。翻攝李來希臉書



立院藍白陣營力推「停砍公教年金」修法，院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商仍無共識，因此裁示送院會處理，最快今天（12/13）下午院會表決。全國公務人員協會前理事長李來希今表示，先前傳出行政院即使法令通過也將「不執行」，他氣問：「憑什麼？」並強調若行政院膽敢不執行法律修正案，將號召公教人員啟動大規模的行政爭訟程序，直接尋求法律救濟。

立法院昨針對攸關停砍公教年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案進行黨團協商，國民黨團書記長羅智強批評民進黨執政之後，不斷剝奪公教人員尊嚴、待遇和退休保障，認為停砍年金才能讓政府吸引到一流人才。民眾黨團副總召張啓楷則表示，這次修法只是停砍，依據黨內民調修法不會有世代爭議，連年輕人也支持。

民進黨團總召柯建銘則反批，年金改革如果走回頭路，會讓整個制度提早破產，這是社會性問題。考試院秘書長劉建忻示警，應注意退輔基金不足額提撥的特性，所以會有造成潛藏債務，如果這次修法通過，會導致退輔基金提前用完，造成未來政府非常大的財務負擔。由於朝野分歧大、無法達成共識，韓國瑜裁示送院會處理，因此最快將在今天院會上完成三讀。

對此，李來希今在臉書發文表示：「法律通過後，大戰才要開始？」他談到，民進黨的「機關報」透露訊息，行政院將不執行公教退撫停止逐年遞減修正案，讓他怒問「憑什麼？」李來希認為，這個修正案在職與退休者一視同仁，公教警消人員一體適用，同一個制度下，沒有獨厚哪一個個人或群體，不違反憲法平等原則，而且只是停損，沒有增加年度政府預算的問題。

李來希強調，「停砍年金」修法與警察人事條例修正案取向與本質完全不同，完全合憲合法，法律一旦通過，法效即已形成，完全沒有模糊唬弄的空間。他認為，公教人員明年一月如果再被遞減退撫所得，人民自然就取得法律爭訟的空間。

李來希直言，如果行政院膽敢不執行法律修正案，他將號召啟動大規模的行政爭訟程序，直接啟動訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為，並在文末說：「再說，本案主管機關是考試院，考試院都沒說話，行政院是在放什麼屁話？夥伴們大家加油！」

