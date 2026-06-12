傳傅子純將樹葬「家屬已找好長眠地」 經紀公司親曝真相這樣說

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傅子純驟逝，傳家屬將樹葬，且家屬已找好長眠地，對此，經紀公司也回應了。（翻攝自臉書粉專）

男星傅子純日前因為急性血癌驟逝，享年46歲，他明（13）日頭七，有傳出家屬有意要安排樹葬，並且已經找好長眠地，對此，經紀公司表示，有確定的日期跟地點會一併提供給大家。

傅子純明日頭七，遺孀先發文說，「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒」，今天再發聲，從事情發生至今天下雨不斷，真是符合傅子純的「雨男」稱號，「老公我好想你，真的好想你。」

傅子純的靈堂近期開放弔唁，演藝圈許多好友包含包括高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲、李千娜、米可白等人，均有到場告別。

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有消息傳出，家屬有意為傅子純安排樹葬，且已經找好了長眠地。據《民視新聞》報導，對此，經紀公司回應，「目前都還沒確定，有確定的日期跟地點會一併提供給大家。」另外，靈堂目前只有提供給家屬、演藝圈好友追思，因此希望外界可以提供必要的空間、時間，讓家屬送別親人。

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