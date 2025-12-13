傳傅崐萁助理撰寫助理費草案 吳靜怡批「自相殘食」：相煎何太急

政治評論員吳靜怡稱在連署聲明簽名的立委，都是壓榨助理的幫兇。(資料畫面)

助理費除罪化爭議持續延燒，《鏡週刊》今（13日）再報導，爭議草案實際撰寫者竟是國民黨立委傅崐萁的助理，立委陳玉珍僅掛名提出。對此，政治評論員吳靜怡發文痛批，修法找人扛責為特定立委量身打造自肥法案，簽名的立委都是壓榨助理的幫兇，「相煎何太急」。

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法草案，主張未來立委助理費可交由立委統籌運用，且免除檢據核銷，引發跨黨派國會助理強烈反彈，輿論更質疑修法形同替立委開後門、為涉貪風險鬆綁責任。而《鏡週刊》今（13日）再報導，該修法草案的實際撰寫者為國民黨立委傅崐萁的助理，立委陳玉珍僅掛名提出。

廣告 廣告

對此，政治評論員吳靜怡今（13日）在臉書發文指出，陳玉珍助理費除罪化修法翻車，「幕後寫手竟是國民黨助理，簡直就是自相殘食」，這起事件不只讓修法正當性破功，也赤裸裸暴露國民黨團內部運作的荒謬與權責失衡。

吳靜怡表示，據報導，陳玉珍日前提出的修法，早已在黨內私下流傳討論，國民黨副主席兼秘書長李乾龍也曾與不分區立委交換意見，但真正送案時卻選擇在本週匆促硬推，連黨主席鄭麗文都無法完全掌握狀況，黨團幹部會議的意見更形同虛設，黨團三長甚至沒有連署。最後，在黨內與輿論壓力下，責任幾乎全數推給陳玉珍承擔，而過程中曾有北部區域立委，因其資深助理在臉書發文批評黨團強推該政策，遭到黨團幹部痛罵，隨後更傳出傅崐萁「查水錶」的說法，引發基層助理恐慌。

吳靜怡痛批，媒體點名，藍營金主也涉入其中，這樣的修法根本是圖利貪污特定人士，簽名連署的立委，都是壓榨助理的幫兇。她認為，這場修法翻車事件，只會讓更多人看清，究竟是誰拿制度與魔鬼交換利益，又是誰用權力壓榨最底層的工作者，「藍營立委助理何苦為難立委助理，相煎何太急」。





更多《鏡新聞》報導

藍白狂推爭議法案 總統出手攻防反制2／火爆！張啟楷卡C位 陳玉珍稱「助理像家人」都被嗆

藍白狂推爭議法案 總統出手攻防反制3／對助理費除罪撤案連署藍委助理「查水表」？ 傅崐萁否認

推助理費除罪引國會助理抗議 陳玉珍稱「像家人」遭嗆：講X話