傳傅崐萁接智庫執行長 國民黨：造謠

（中央社記者劉冠廷台北8日電）媒體報導，國民黨立法院黨團總召傅崐萁將兼任國民黨智庫執行長。國民黨發言人牛煦庭今天說，傅崐萁已在黨團內部群組表示這是造謠，沒有的事情就不用多費唇舌。

媒體今天報導，國民黨主席鄭麗文接任國民黨智庫、國家政策研究基金會董事長並改組董事會後，智庫執行長一職可望由傅崐萁兼任。牛煦庭上午在立法院接受媒體訪問時，做以上表示。

自由時報報導稱國共兩黨已達成共識，鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出擋下軍事採購預算等「3張門票」作為前提。牛煦庭說，全部都是消息人士捏造，整篇沒有什麼東西是事實。

媒體追問「鄭習會」的時間點，牛煦庭表示，沒有預設時間點，該安排就安排，也沒有任何條件，媒體報導的3個條件都是惡意造謠。（編輯：謝佳珍）1141208