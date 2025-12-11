傳傅崐萁為助理連署查水表？她轟：白色恐怖

▲林楚茵批評，國民黨再次用行動驗證什麼叫「台灣威權專制貪腐唯一品牌」。（圖／林楚茵辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，引爆助理圈怒火，更有助理發起連署，希望陳玉珍撤回提案，傳出國民黨團總召傅崐萁「正在查水表」， 讓不少助理感到恐懼，不過，傅崐萁辦公室則駁斥：「子虛烏有！」對此，民進黨立委林楚茵今（11）日批評，國民黨再次用行動驗證什麼叫「台灣威權專制貪腐唯一品牌」，傅崐萁對助理「查水表」，就是白色恐怖再現，傅氏王朝直接從花蓮移植到立法院。

廣告 廣告

林楚茵指出，國會助理連署反對陳玉珍的自肥法案，結果傳出國民黨總召傅崐萁「查水表」？「無風不起浪，沒有起心動念哪裡會有傳言？」

林楚茵說，國民黨再次用行動驗證什麼叫「台灣威權專制貪腐唯一品牌」，想抓出誰連署，傅崐萁對助理「查水表」，就是白色恐怖再現，傅氏王朝直接從花蓮移植到立法院。

林楚茵調，值得肯定的是，發起連署的民進黨立委助理們已經對外表示，絕對保密「所有」連署助理名單，「真是諷刺，國民黨委員不保護自己助理，還要靠民進黨委員跟助理保護！可笑又可悲」。

此外，林楚茵也批評，陳玉珍提案修法要把助理收入變成立委小金庫，司法法制委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，結果咧？「立法院秘書長周萬來依然是周不來！」

林楚茵說，藍白為了替自肥提案築牆，竟然聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上9點，看看這個協商時間，同一刻司法法制委員會、教育文化委員會也在開會，這算什麼協商？根本就是刻意讓周萬來躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題。

林楚茵直言，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案，一邊把黨團協商搞成過場雞肋，現在甚至把協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督，「藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，套句他們最愛講的，臭不可聞！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍委推助理費除罪化修法！民進黨反自肥法案：助理費淪私房錢

與青年談圓夢成果！賴清德一口氣逛5攤位「看到國家未來希望」

外媒曝美國恐無力保台！行政院揭最必要工作 重申和平靠實力