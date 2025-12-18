傳全院普發2萬外加年終6個月 振興醫院回應了

〔記者侯家瑜／台北報導〕近日在網路上一家「開心醫院」爆紅，有一名網友在社群上透露，這家醫院的院長宣布今年有賺錢，所以全院普發2萬，羨煞其他醫護人員。有網友揭曉這家醫院是振興醫院，對此，振興醫院則低調回應：「董事會尚未對外公布。」其餘沒有多說。

近日有網友在「靠北護理師」貼文，指某家「開心醫院」今年開開心心，院長宣布今年有賺錢，所以全院普發2萬，外加年終平均6個月，依照考核不同會有些微差距，而且今年的全院尾牙分3天在萬豪酒店舉行，羨煞其他醫護人員。

網友紛紛表示：「這院長真的要長命百歲才行，人太好了」、「院長很能體恤辛苦的員工，真羨慕」、「感覺是夢裡的醫院，什麼都有！」也有網友曬出醫院的伴手禮，寫下：「全院還一人一盒的可麗露當尾牙伴手禮」。而被點名的振興醫院回應：「董事會尚未對外公布。」相當低調，雖然沒有正面證實此事，但已在醫界掀起討論。

