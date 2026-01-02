傳共諜差點進入北市府？蔣萬安回應了：完全沒有這件事情！

政治中心／綜合報導

擔任過多位藍營民代幕僚日前涉入共諜案的林岳龍，，檢調偵訊後以涉犯《國家安全法》，諭令10萬元交保，並限制出境出海。有媒體報導台北市長蔣萬安的核心幕僚曾要將林塞到北市府衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決。對此，獎萬安今（2）日回應表示「完全沒有這件事情。」

蔣萬案上午席出中山區與里長有約市政活動表示，很高興在2026年第一個工作日，特別到地方上跟里長們見面，透過面對面方式了解基層的需要，及提供給各項建議，其實她自己也講過市政的推動就是要貼近市民、貼近基層，除了擘劃施政高度相關藍圖，更重要是確保施政的溫度，今天特別和里長們來約定相關意見相關提案，特別包括到中山區里長都有很多提案，希望透過這樣方式讓地方發展更好讓台北更進步。

媒體詢問是否涉入共諜案的林岳龍差點進入北市府？蔣萬安回應強調「完全沒有這件事情發！言團隊已經鄭重澄清跟駁斥。」台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，市府沒有這樣的人事安排，相關說法跟事實完全不符。真的要講到共諜，民進黨執政下，總統府，國安會、外交部，民進黨中央，都養共諜養到被起訴，總統要不要出來說明一下？

