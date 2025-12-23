傳冷凍林襄雙方關係鬧僵？ 經紀人莉奈聲明全文曝光

林襄傳出收入比去年銳減上百萬，主要是經紀人莉奈把價碼始終維持在高檔。(圖／粘耿豪攝)

味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員林襄，傳出收入比去年銳減上百萬，主要是經紀人莉奈把價碼始終維持在高檔，「寧可讓林襄少接工作，也不願意調降價碼」，讓許多廠商望之卻步，拱手讓出許多工作機會，導致兩人心生嫌隙；此外，曾在旗下的禾羽去年提前解約，沒想到出走後，發行過的單曲也第一時間被下架，莉奈稍早針對所有事件發聲回應。

莉奈聲明稿全文

感謝大家的關心，

去年底開始確實是紛紛擾擾的發生了一些事，

不過公司與襄、霖在工作上都依然非常認真的走每一步，

大家都本著自己把每一個工作做好表現好的目標，

不過外界有許多不同的人想掌握我們認真經營的資源。

去年到今年確實是韓流主力的市場氛圍，大家都非常理解，

但襄在市場上與各大品牌主的合作，

不論是業主的回饋或是市場的銷售，成績都是有目共睹的，

尤其是品牌的續約成績也是相當亮眼，

公司與藝人也都在努力的成長，

廣告市場中最難得，也是最被謹慎選擇的家電代言，

也在今年啟動了，

在節目主持的表現上，襄尤其努力也印證了她的付出成果。

尤其是各家都有不小心接到不明廠商背後目的相對危險的案子，

公司的立場安全謹慎，與藝人的充分溝通下，

不會為了得賺眼前這一筆錢，而隨隨便便的把藝人賣了，

每一次的輿論，每一次的商業合作，

至少到目前為止，依然是秉持一貫的謹慎，保護廠商、保護藝人、保護公司，

保護廠商的這一段，相信合作中或合作過的品牌主，

非常清楚我們經紀公司不同於一般的經紀公司，

是連同對合作廠商都有一起負責調整策略一同前行的歷程。

關於24年底，藝人禾羽結束的事件，

大家本著好聚好散的前提，

公司不表態，想留給藝人安穩的下一步，

但似乎，還是一直有不是事實的言論與報導飛出來，

公司面對每一次又被提起的期間，

都是掙扎到底要不要好好的說明，

卻又寧願保護離家的藝人。

解約一分錢沒收取之餘，

在音樂的爭議上，

確實製作費用與版權都在公司，

不是說給誰蓋個章就好，

對公司股東的共同資產也不是一言堂，

「更名確實有其成本存在，公司到今天為止也完全沒有要從這個作品上加價賺錢賣出的任何意念」，

但也沒有接收到藝人要買走的意願，就變成公司在阻擋了，

不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。

回到公司本體與味全龍小龍女的經紀代理，

25年

小龍女的安排與運作，公司從不在檯面上邀功，

但就是每一個事件都用盡300%的力氣在企劃與執行，

連續兩年大製作的MV以及整體的前行成績都有目共睹。

尤其是味全龍的長官們方向明確，

以踏實的每一步，與我們一起往前走，不搞沒發生與不存在的那些招數

也請期待我們攜手味全龍小龍女26年的每一次大事件，

26年是非常值得期待小龍女的超俗表現的一年。

禾羽去年提前解約，出走後發行過的單曲第一時間被莉奈下架。(圖／池宗玲攝)

至於林襄驚爆與經紀人鬧翻，可能影響彼此合作的傳言，莉奈文創表示，「不知道這個消息怎麼來的？從前幾年每年都一直都有外界在傳，襄的合約還有好幾年，所以真的不知道外界的流言是從哪邊來的？包含上面的文字，我們都有同步讓公司的藝人看過，目前公司的狀況是很健康的」。

