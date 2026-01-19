傳出淒厲哀號！新北逆子弒雙親時間軸 落跑超淡定身影曝光

新北市蘆洲區發生夫妻凶殺命案，照片是兒子的身影，他行兇後騎機車逃離。讀者提供



新北市蘆洲區一對賣蔥油餅的夫妻，被發現陳屍住處，各別身中10多刀，檢警鎖定兩人的獨生子涉案，全力追緝。從總總證據顯示，命案發生在17日晚間，陳屍的屋內在深夜傳出淒厲哀號求救聲，而死者之一也就丈夫廖男，在返家後半小時內遇害，廖妻遭殺害時間點應該在其之前，獨子弒親後逃逸身影也曝光，整個人徒步離開住家，十分淡定，然後騎機車再緝車。

17日時間軸

■21:00/警方事後查訪有鄰居聽到哀嚎聲，但確切的時間點不確定。

■21:07/男死者廖男返家。

■21:31/死者兒子（犯嫌）騎機車到三重。警方在機車後車廂內找到開山刀一把，疑為兇刀。

■21:40/機車棄置於三重區三和路四段160巷及自強路三段110巷口。

■22:00/坐計程車離開，到新北某地下車，開始步行躲避逃竄。

新北市蘆洲區發生夫妻凶殺命案，照片是兒子的身影，他行兇後騎機車逃離。讀者提供

蔥油餅夫平常謀生的小貨車。李政龍攝

新北市警察局蘆洲所所長許哲源說明蘆洲弒雙親案。李政龍攝

案發地點。李政龍攝

發稿時間10:50 更新時間11:19

