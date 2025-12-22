傳出 DJI Osmo Pocket 4 周邊配件影響發表時程，上市最快要等到 2026 年初

近幾個月以來，DJI Osmo Pocket 4 口袋雲台相機的消息傳得沸沸揚揚，不僅有照片外流、規格曝光，也已經通過 FCC 認證，原本傳聞這款新機會在 12 月中旬發表，但是根據最新外媒報導，Osmo Pocket 4 將延後推出，要等到 2026 年初才會對外公布。

傳聞 12 月發表「確定取消」，最快 1 月中下旬登場

這次消息來自於知名的 YouTuber photorabz，他在日前的影片中直接點名，DJI 已經取消 12 月發表 Osmo Pocket 4 的計畫；而且這次延後推出並不是單純延後幾天推出，而是上市時程整體延後。

廣告 廣告

photorabz 進一步表示，DJI Osmo Pocket 4 最快上市時間可能會落在 2026 年 1 月 10 日到 1 月底之間，所以可以確定已經來不及趕在「聖誕節前夕發表」。

另外，網友 ViewpointsVortex 也在 photorabz 的影片留言表示，Osmo Pocket 4 若是真的在 1 月中旬推出，距離除夕過年假期只有 1 個月的時間，這段期間會導致 DJI 公司難以兼顧供貨和售後服務，所以他個人認為 DJI 可能不會選在這段時間發表新機。

而這段留言也獲得 photorabz 的贊同，由此看來 Osmo Pocket 4 真正的發表時間仍然無法確定。

不是相機問題，而是配件還沒準備好

不過，為什麼要延後發表呢？photorabz 表示，就他所了解，這次延期的原因並不是出自於 Osmo Pocket 4 機身的技術問題，而是周邊配件還沒有準備好。

畢竟 Osmo Pocket 系列這類可攜帶式相機除了本體機身重要之外，無線麥克風、外接電池、模組化支架等周邊配件也是重點。如果配件沒有同步到位，而選擇倉促上市，反而會影響整體使用體驗與穩定度。

從這個角度來看，DJI 選擇延後發表，某種程度也算是保守但合理的決定。

FCC 認證已過，規格升級方向逐漸明朗

儘管 DJI 官方還沒有對外發表 Osmo Pocket 4 ，但這款新機先前已經出現在 FCC 認證文件中，這也證實這款相機確實存在，並且已經進入上市前的最後準備階段。

從 FCC 資料與過去爆料消息來看，Osmo Pocket 4 的主要規格，包括：

電池續航提升約 20%

機身重量減輕約 35%

傳聞採用廣角鏡頭與光學變焦鏡頭的雙鏡頭設計

首度支援 2 倍、4 倍變焦

可拍攝 90 度直立方向影片

搭載 AI 自動構圖功能

支援在不同鏡頭模組間無縫切換

這些升級，也讓 Osmo Pocket 4 被視為 Pocket 3 之後，變化幅度最大的一代。

年底仍可能先釋出預告，但實際上市要再等等

雖然傳出延後推出，但外媒《The New Camera》報導，DJI 仍有可能在 2025 年底前釋出官方預告或前導影片，但真正的全球發表與開賣時間，恐怕還是要等到 2026 年初才會有更明朗的消息。

此外，年底對 DJI 來說本來就是較為敏感的時間點，畢竟美國市場相關政策與禁令變數，同樣影響了 DJI 的新品發表節奏。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：The New Camera、gizmochina、YouTuber photorabz

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

iPhone × Android 擬合作換機一鍵轉移，是雙贏還是規避或是戰略？

IDC預測 2026 手機市場大洗牌！折疊 iPhone 首年預測曝光

iOS 26 4 七大功能現身！連 iOS 27、iOS 28 計畫都曝光

Meta 內部備忘錄洩密！Quest 4 延至2027，還能等嗎？

DJI Avata 360 暢飛套裝配件曝光，價格可能比 Insta360 便宜