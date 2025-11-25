傳出 iOS 27 會回歸基本功，不追求新功能，而是專注效能與穩定度

每年 WWDC 都是蘋果展示 iOS、macOS 等作業系統的重要時刻，在 2026 年蘋果將推出 iOS 27 作業系統，但根據《彭博社》科技記者 Mark Gurman 的最新爆料，iOS 27 可能不會延續過去幾年的大幅度更新節奏，而是會把焦點重新放回基本功，也就是說蘋果會著重在作業系統的效能、穩定度與底層結構的調整。

大改版後的「冷靜期」，iOS 27 將回到系統本質

在 iOS 26 導入 Liquid Glass 液態玻璃的新介面，加上前一年推出 Apple Intelligence 帶動 AI 熱潮後，iPhone 的作業系統已經歷了一連串大規模調整。這些變化雖然有不少新元素，但也在過程中累積了不少 bug 錯誤和細碎問題。

據外媒報導指出，蘋果這次不再追求大量的更新，而是決定先回頭收斂，把作業系統打磨至最穩定、最順暢的狀態。據傳，工程團隊已經將大量人力投入到 bug 修補、清理陳舊程式碼、改善底層架構等工作上。

Mac OS X Snow Leopard 的影子再現

Mark Gurman 表示，這樣的更新方向像是 2009 年的 Mac OS X Snow Leopard 雪豹。當年蘋果放慢腳步，決定不再 Mac OS X 加入大批新功能，而是選擇整理和優化既有架構，最終讓 Snow Leopard 雪豹成為史上公認最穩定的 macOS 之一。

如今，iOS 27 的傳聞聽起來有著明顯的「雪豹」。在經歷了連續數年增加新功能之後，作業系統似乎需要一次深度重整，特別是當使用者越來越在意使用順暢度和續航，而非眼花撩亂的新功能。

沒有更新功能，但可能是最好用的一年

從日常使用的角度來看，效能與穩定度其實比新功能更能左右手機體驗。卡頓、耗電、跳錯誤訊息，這些小問題往往比新介面更讓人抓狂。因此，一個以穩定為核心的 iOS 27，對多數使用者來說反而比新功能更實際。

從 Mark Gurman 消息推測，iOS 27 不會有大量新功能，但會透過底層優化、清碼、修 bug、改善效率等方式，提升 iPhone 的整體使用體驗。

