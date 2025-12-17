傳利智每日只探視15分鐘！李連杰病房獨自忍痛婚姻亮紅燈

記者林宜君／台北報導

功夫巨星李連杰曾因頸部良性腫瘤住院，引發外界高度關注。除了病情，網路上更流傳一則焦點話題，李連杰妻子利智在2025年8月手術期間，每日僅探視15分鐘，病房又是普通單人間。雖然尚未經雙方證實，但消息在社群平台迅速發酵，引起討論。

李連杰自2013年確診甲狀腺功能亢進，武打生涯累積的舊傷，也讓他近年逐漸淡出演藝圈。此次住院手術雖被部分媒體傳為心臟移植，但事實為頸部腫瘤手術。然而，輿論焦點卻轉向他與利智的婚姻狀態。有網友爆料稱，「李連杰住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。」支持者則指出：「若是特護病房，本就有限制探視時間。」但另有知情人士回應：「他住的是普通單人間，家屬可隨時探視。」此說法進一步引發外界對夫妻關係的猜測。

有網友爆料稱，「李連杰住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。」（圖／翻攝自搜狐網）

回顧李連杰愛情史，1999年他為迎娶亞洲小姐利智，甚至替她償還1992年投資房產留下的7200萬港元債務。當時他與香港影視大亨向華強簽下2年拍6部戲的契約，以片酬還清巨債，並公開宣稱「願意為她付出生命」。婚後，李連杰將數十億家產交由利智打理，支持她徹底隱退娛樂圈，被形容為「驚世愛情」。

李連杰曾自述：「對前妻是恩情，對利智是愛情。」如今此話在病房傳聞中，引發網友感慨。（圖／翻攝自李連杰IG）

然而，隨著「15分鐘探視」傳聞曝光，外界對這段婚姻再次投以好奇目光。有人翻出往事，李連杰曾在首任妻子黃秋燕懷二胎時提出離婚，留下洛杉磯房產與120萬美金補償，黃秋燕一度生活困頓。李連杰曾自述：「對前妻是恩情，對利智是愛情。」如今此話在病房傳聞中，引發網友感慨。

12月15日，向太陳嵐在直播中透露，李連杰把所有收入交給利智管理，並回顧兩人追求過程：「第一次拿到3000萬支票，他還想一人一半，但利智拒絕，最後他選擇妥協。」此番言論讓網友直呼「功夫巨星也是頂級妻管嚴」，並對李連杰大女兒婚禮上僅送一輛30萬車輛的事件重提討論，認為他深情人設充滿爭議。微博熱搜當天，「向太曝李連杰將收入全交利智」與「李連杰住院 利智每日僅探視15分鐘」迅速上榜。雖有人認為夫妻相處模式屬個人選擇，但發生在聚光燈下的高額財產背景，仍讓網友熱議不斷。

