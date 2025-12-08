傳前總統陳水扁將主持鏡電視新節目！ NCC：已發函請電視台陳述意見

NCC代理主委陳崇樹8日至立法院交通委員會進行修法回應並備質詢。周永受攝



傳出前總統陳水扁將主持明年《鏡電視》新節目「總統鏡來講」，是否違反台中監獄規定的「不進競選會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」5不原則，以及鏡電視不能開設政論節目的規定？NCC代理主委陳崇樹今日（12/8）指出，目前該電視台官網並無披露相關消息，NCC已發函請他們陳述意見。至於該受刑人主持節目、在外趴趴走等舉動，則屬法務部權責。

立法院今日（12/8）審查「衛星廣播電視法修正草案」，由NCC代理主委陳崇樹出席並備質詢。

國民黨召委洪孟楷質詢時指出，受刑人陳水扁將在某新聞台主持節目，但那個新聞台不能開政論節目，新節目定位是一對一對談的談話節目，這是否是一種取巧方式？

陳崇樹表示，目前該電視台官網並無披露相關消息。至於該受刑人主持節目、在外趴趴走等舉動，則屬法務部權責。

洪孟楷追問，這種節目是否已構成政論性節目的性質？陳崇樹則指出，倘若成為政論節目的事實，NCC會進行處理。他強調，NCC已發函請鏡電視陳述意見。針對該台先前的違規事項，NCC已進行警告的裁罰。

另針對此次《衛星廣播電視法》修法攸關中天新聞台復播事宜。陳崇樹答詢時指出，只要立法院三讀通過修法條文，NCC身為獨立行政機關，將依法行政；但他也強調，依照現行法令，相關單位提起行政救濟，也是依法處理。

此外，民眾黨召委林國成質詢時指出，NCC四位新任委員審查被立法院否決之後，行政院是否開始徵詢其他適合的人選？對此，陳崇樹表示，「毫無所悉」。林國成敦促陳崇樹提醒行政院院長徵詢新人選，「不要到最後又說立法院不審」，陳則表示，「會的」。

另，國民黨立委黃建豪質詢時提及，內政部近日依《打詐條例》42條，宣布關閉小紅書，也就是說，平台中有人犯罪，是把平台整個封掉，針對Google、Meta和TikTok等其他平台，是否也應採取相同做法？

對此，陳崇樹表示，針對小紅書案，NCC是協力機關，該會尊重相關主管機關內政部、數發部的處理方式。

