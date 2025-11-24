傳創意擠身Google供應鏈 股價直奔漲停板

▲ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財廠創意近期傳出已拿下Google CPU訂單，擠身Google供應鏈，再加上土洋力挺之下，今日股價急拉漲停價2035元。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財廠創意近期傳出已拿下Google CPU訂單，擠身Google供應鏈，再加上土洋力挺之下，今日股價急拉漲停價2035元，平歷史高價。

創意在大型CSP（雲端服務商）客戶專案出貨帶動下，近期營收開始跳增，外傳創意已拿下Google CPU訂單。

此外，土洋也持續加碼創意，投信連續5日站在買方，共計買超627張，11月以來已買2477張；自營商連2買，累計買超207張；外資上周雖大力調節台股，但仍續買創意282張，累計2日買超653張。

廣告 廣告

創意10月合併營收為新台幣37.16億元，月增2.85%、年增150.6%，創下歷史新高；累計今年前10月營收254.57億元，年增24.15%，法人看好創意第四季NRE（委託設計）與量產業務有望同步成長，明年營收成長動能強勁。

創意今日股價表現強勁，以1980元盤上開出，開盤不到五分鐘攻上漲停價2035元，平歷史高價，不過隨後漲停打開，但仍上漲超過半根停板。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

Fed 12月降息希望升溫、美股上週五回神反彈 台股開盤上漲161點

威剛Q4毛利率估顯升、樂觀看明年 今與巴拉圭公司簽署合作備忘錄

裕隆看第4季市況回溫、今年領牌數維持40萬台 不評論納智捷傳聞