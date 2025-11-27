傳劉和然棄選新北市長倒數 基層曝真實狀況斥為謠言

新北市副市長劉和然（圖）遭謠傳即將退選，他與基層都斥為無稽。（圖／CTWANT攝影組）

新北市副市長劉和然今（27）日表示，自己的選舉步調持續，全力爭取國民黨提名競選2026新北市長選戰，從未萌生退選念頭，外界稱自己準備「下台階」，故事太離奇聽聽就好。

2026年新北市長選戰各界矚目，因為現任國民黨籍市長侯友宜即將屆滿，而民進黨已提名現任立委蘇巧慧仰攻，國民黨則由新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川呼聲都不小，身兼民眾黨主席的立委黃國昌也多次喊出要和國民黨整合，希望「藍白」合力提出共同人選，守住新北這一席。

新北市議員石一佑（圖）觀察蘇巧慧、劉和然都勤跑基層。（圖／翻攝自石一佑臉書）

近日台北市議員李明賢在公開場合指出，聽說劉和然競選團隊已經陸續「走人」，2026年元月就會正式解散競選團隊，屆時藍營將定於李四川一尊，由於說法言之鑿鑿，消息傳回新北政壇，各界議論。

劉和然對此駁斥，自己仍持續在各地跑攤，競選團隊也沒有解散的打算，甚或仍有持續在社群平台「下廣告」拚曝光，團隊如果有成員來去，那是個人的選擇，若延伸到自己準備退選，情節實在太過離奇。

劉和然也強調，既然要到新北服務，就一定要了解新北，否則市政銜接的過程中會出現空窗期，希望有志新北的選將了解這點，要選就早點下決心。

民進黨立委蘇巧慧（右）已正式獲黨提名參選2026新北市長。（圖／黃耀徵攝）

新北市議員石一佑則向CTWANT分析，雖然自己全力支持蘇巧慧，但各大小場合也常見劉和然跑攤，並沒有任何劉和然「不選」的跡象，而且李四川一直被藍營民代、中央拱要選市長，如今卻還沒有辭台北市副市長或正式宣示的跡象，不少基層有聊到都說「像極了老是說下次再約吃飯的朋友」，喊久了沒實現確實讓選民不耐。

石一佑直言，無論藍營是派劉和然、李四川甚或與白營整合出黃國昌出馬，蘇巧慧都有「贏」的把握，希望能在2026新北市長選舉中，看到一場高質感的選戰攻防與政策辯論，也是市民之福。

