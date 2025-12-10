傳劉書彬施壓助理撤「反除罪化」連署 東吳政治系幫PO「徵才訊息」遭炎上

即時中心／徐子為報導



國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿，已有75間立委辦公室及252位跨黨派助理參與聯署，媒體爆料朝野約6位立委施壓其助理不准連署，其中，民眾黨立委劉書彬更是被點名，昨（10日）日劉得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理撤簽。正好東吳大學政治系日前才幫劉書彬轉發徵才訊息，如今該貼文也被網友湧入嘲諷撻伐。





媒體《自由時報》報導指出，劉書彬下令辦公室助理不得連署。一名任職於該辦公室的國會助理昨在連署後，被劉當面痛罵一頓，該名國會助理立刻衝出辦公室，向發起人表示要撤簽。劉書彬今則是回應，她否認有施壓助理，並澄清她是跟助理們反映「現在情勢助理自己要去考慮」。



好巧不巧，東吳大學政治系於本月1日曾在臉書粉專轉發劉書彬徵才訊息，指該辦公室徵法案助理，工作內容包含準備法案與預算研究及提案撰寫、撰寫質詢稿、政策議題資料蒐集與彙整、其他主管交辦事項。



該職缺為全職，待遇面議，不需負擔管理責任；不須出差外派；依公司規定休假；希望兩週內可上班，或於明（2026）年1月起到職；需求人數：1人。



在條件要求上，工作經歷不拘；要求學士以上學歷，碩士尤佳；科系要求不拘，不過有法律、政治、教育、文化等相關科系尤佳，歡迎對於立法院運作及政治有高度興趣者；擅長工具：Excel、PowerPoint、Word；工作技能：文書處理軟體操作、撰寫研究報告；福利制度：法定項目。



在劉書彬痛罵助理消息遭媒體披露後，該貼文湧入網友質問：「不知道委員會不會痛罵助理、逼撤簽連署」、「笑死、東吳出了個垃圾立委」、「東吳大學怎麼推薦這種貨色給學生還有社會大眾？」

