傳劉書彬逼撤連署！林楚茵嗆：「國會助理搖籃」出身卻罵助理情何以堪？

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」引起政界反彈，立院助理工會也發起連署要求撤案，現在卻傳出民眾黨立委劉書彬得知幕僚簽署後將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽。劉書彬今（10）日受訪多次表示，她沒有逼迫助理撤簽。民進黨立委林楚茵痛批，劉書彬但問A答Ｂ，看來極度心虛，而劉書彬過往是「國會助理搖籃」東吳政治系的主任，沒有反對修法反被踢爆飆罵助理，真是情何以堪。

林楚茵表示，陳玉珍提案「貪污助理費除罪化」，要求助理費直接匯進立委個人帳戶，由立委自由運用，還免檢據核銷，等同國庫直通國民黨立委小金庫！她指出，近來已有國民黨助理匿名抗議，國會助理也發起連署要求撤案，目前已有超過200位助理站出來連署。而現在正值年底「續聘期」，許多助理擔心飯碗不保，不敢簽、不敢替自己發聲。更離譜的是，媒體爆料民眾黨立委劉書彬痛罵助理、逼迫助理撤簽連署。劉書彬今天中午受訪，雖然否認，但問A答Ｂ、態度閃躲，看得出來極度心虛。

林楚茵提醒，劉書彬過去是東吳大學政治系主任，而東吳政治系過去是國會助理的搖籃，藍綠白都有，可以算是「國會最大黨」，結果劉書彬今天沒有特別站出來反對陳玉珍修法，反而傳出飆罵助理撤簽，真是情何以堪。她也強調，國民黨想貪助理費、又想當慣老闆，請不要拖所有立委下水，立委的工作繁雜，從議題研究、法案草擬、質詢準備到選民服務，都需要助理幫忙。助理不應淪為自肥法案下的犧牲品。「這種自肥又重傷助理權益的提案，楚茵一定全力反對！」

