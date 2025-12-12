傳劉書彬飆罵連署助理、傅崐萁查反對助理費除罪名單 北市勞動局發聲了
記者陳思妤／台北報導
國民黨立委陳玉珍要修法將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，且「免檢據核銷」，引起國會助理不滿，連署要求撤案，但卻傳出民眾黨立委劉書彬飆罵助理，逼助理撤簽，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還被控，下令對連署的助理「查水表」，不過兩人都否認。對此，台北市勞動局長王秋冬今（12）日表示，助理適用勞基法，如果接獲申訴就會進行了解。
助理連署要求陳玉珍撤案，但卻傳出劉書彬得知幕僚簽署後，爆氣飆罵助理，逼迫對方撤簽。不過，劉書彬否認，說沒有這件事，稱自己只是要助理們好好想想。此外，更傳出傅崐萁正在追查藍委助理的連署名單，不少連署人害怕「被離職」，但傅崐萁對此則是說，都是「綠媒在亂講」，他呼籲不要再放假消息，如果有，請綠媒公佈是誰。
民進黨台北市議員林延鳳今天在北市議會追問台北市勞動局長王秋冬，有媒體說有立委飆罵助理，還有查水表，這是否屬於雇主利用權勢不當施壓？王秋冬指出，助理適用勞基法，勞基法對勞工權利有保障，目前沒有看到正式申訴，但是只要申訴，就會依照現行法令確保勞工權益。
林延鳳追問，只要有人申訴就會了解，會進行勞檢？王秋冬強調，因為牽涉到個資，所以希望是當事人提出會比較好，但只要接獲申訴，就會進行了解，如果程度到就會做調查。
表態不該傷害助理！蔣萬安被問何時打給陳玉珍 反問:要打給卓榮泰嗎
82民團、6黨反助理費除罪!公督盟示警:全國近40億公帑變民代小金庫
被爆禁止連署還搶C位收割 張啓楷喊:我尊重助理!民進黨別政治操作
不接受陳玉珍、工會協議!助理憤而離席 連署發起人堅持:請撤回提案
