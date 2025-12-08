傳助理費修法惹議暫緩 國民黨團：由黨團大會做最後決定

國民黨。（本報資料照片）

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」引發助理工會反彈，認為是立委的自肥條款。國民黨團總召傅崐萁曾說，修法最終版本都還可以在討論，是否有更周延空間。據了解，國民黨團8日例行幹部會議，決議暫緩推動，不過國民黨團稍早指出，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

據了解，今上午黨團幹部會議，與會立委認為不是不能修法，但應該要訂日出條款，時間點為2028年後，這屆立委不適用，避免引發質疑。由於會中多位藍委表達反對意見，因此也傳出將暫緩推動修法。

國民黨團稍早發布聲明指出，今(8)上午黨團幹部會議，與會委員提出不同面向觀點，廣泛交換意見。今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

國民黨團表示，依據本黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此今日上午黨團幹部會議並未做成任何決議，本黨團仍將持續聽取社會各界意見後，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。

國民黨團說，在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，乃為立法委員的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

