傳助理費除罪化案踩煞車 藍黨團說話了

國民黨立委陳玉珍提案修法，為民代助理費除罪化，此舉引發高度爭議。（圖：陳玉珍臉書）

國民黨立委陳玉珍提案修法，為民代助理費除罪化，此舉引發高度爭議。國民黨團今（8）日召開幹部會議討論，傳出「暫緩推動」的決議。不過，國民黨團表示，今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，除了助理費，還有年改喊卡全民買單案等5個法案也要一起暫停。

藍綠白民代近年使用助理費時多涉及「貪污治罪條例」，陳玉珍提出「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」，明定助理費由立委統籌運用，且免檢據核銷；陳玉珍也提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第5條、第6條及第10條條文修正草案」，將縣市議員助理與全國公務人員脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，同樣免檢據核銷，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法規範範圍。經立法院5日院會一讀，分別交付司法法制委員會及內政委員會處理，卻也引起藍綠白國會助理們大反彈。國民黨團今日召開幹部會議討論，據了解，會中部分立委主張這2案不能硬幹，一定要重新討論，不急著排案，待有好的版本再排案。

國民黨團表示，依據黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此今日上午黨團幹部會議並未做成任何決議，黨團仍將持續聽取社會各界意見後，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，乃立委的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

助理費除罪化引發爭議，國民黨團內部意見分歧。對此，吳思瑤表示，不只助理費這個法案，包括年改喊卡全民買單案、國籍法中配參政特權條款、離島建設條例中國洗產地條款、中天復活條款和救國團復辟條款等，都該一起暫停才對。吳思瑤強調，輿論夠強，藍白才會怕，擋下惡法，大家繼續罵。