傳勾結黑幫非法洗錢！男星「光速復出」又遭爆料轟炸 公司急發聲

記者陳宣如／綜合報導

南韓綜藝主持人曹世鎬近日再度成為焦點，而這次爭議焦點不僅因「光速復出」而引發熱議，更圍繞他與爭議人物之間的私人交情。曾公開指控曹世鎬與涉嫌非法賭博及資金洗錢的黑幫人士關係密切的爆料者 A某，近日接受專訪，再次揭出更多驚人內幕，消息一出便在網路上引起廣泛討論。

曹世鎬因涉及「黑道交際疑雲」，宣布中斷目前的拍攝節目，近日卻傳出僅反省3週卻要復出的消息。（圖／翻攝自IG）

A 某於 9 日接受韓媒《MHN Sports》訪問時表示，對曹世鎬復出一事感到不滿，直言：「他就是個傻瓜，我明明給過他機會，但他沒有把握住。」語氣相當強硬。針對曹世鎬與黑幫成員B某的交情，A某指出，兩人是透過經營非法賭博網站的負責人認識，B某則是涉嫌非法資金洗錢的核心人物之一。A某提到，B某經常在酒局等私人場所與曹世鎬互動，由此建立交情。

A某進一步爆料稱，B某的資金洗錢行為是透過一個對外包裝為手工飾品的「假品牌」進行操作，而曹世鎬曾多次配戴該品牌商品。A某主張，曹世鎬清楚了解該品牌的背景、B某的身分以及相關非法行為。同時，A某也公開多張照片，畫面中曹世鎬與品牌代表互動親密，包括勾肩搭背、擁抱合照，現場甚至出現多個精品購物袋，引發外界揣測。

爆料者曬出多張曹世鎬與「假品牌」代表的親密合照。（圖／翻攝自韓媒MHN Sports）

對此，曹世鎬所屬經紀公司回應表示：「立場與先前一致，雙方僅為私人交情，不存在任何金錢來往或違法行為，對於所謂非法行為也完全不知情。」經紀公司強調，曹世鎬未曾參與任何違法活動。

事件曝光後，也在韓國論壇掀起討論。有網友指出，如果真的涉及犯罪，應該交由警方處理，而非在網路上公開指控；另有網友質疑爆料者的動機，認為「一直爆料卻沒有明確證據，反而讓人摸不清真相」。此外，也有聲音指出，即使曹世鎬未涉違法，與爭議人物交好本身仍可能影響藝人形象。目前事件仍在持續發酵，外界也關注後續是否會有新證據曝光，或由官方發布調查結果。

