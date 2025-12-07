傳北京為鄭習會提3要求！國民黨揪盲點駁斥了：副主席訪中比提出軍購預算早

《自由時報》今（7日）獨家報導指出，國民黨和北京已達共識，國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平的「鄭習會」預計農曆年前後登場。（圖/李鍾泉攝）

《自由時報》今（7日）獨家報導指出，國民黨和北京已達共識，國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平的「鄭習會」預計農曆年前後登場，且北京提出3項要求。對此，國民黨痛斥，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，此種作法實已屢見不鮮。

《自由時報》報導引述北京涉台系統及國民黨內部消息，指稱國民黨2位副主席接連赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。該報導也稱，北京立場為，若要促成「鄭習會」，國民黨必須展現在對3件事的劍及履及，包含軍事採購預算不該通過、國安法制立法進程應該阻止，以及國民黨應排除對於統一目標的有害行動。

對此，國民黨今說，2位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨說，該黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標，鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任，但不齒惡意揑造的所謂「門票說」。

國民黨強調，該黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。



