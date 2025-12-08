傳北京開「三條件」換鄭習會 侯友宜：任何會晤須符合國家利益、對等尊嚴

新北市長侯友宜。 圖：新北市政府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前表示，有意和中國國家主席習近平會面。昨日根據《自由時報》報導，「鄭習會」可能會在年底登場，並透露北京方面已經開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。然而，相關消息則遭國民黨駁斥報導不實。對此，新北市長侯友宜今（8）日表示，任何的會晤都需要國家利益，並在對等、尊嚴下進行。

根據《自由時報》7日引述知情人士透露，國共雙方以就「鄭習會」達成共識，並可能會在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，條件一，堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；條件二，阻止是限制中國人民往來、歧視中配的「國安法制」立法進程；條件三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。

然而對於相關報導，國民黨就發聲明駁斥，稱相關報導純屬虛構捏造，並指兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨強調，國民黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。黨主席鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任。最後再次重申，國民黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

侯友宜今日上午在新北市出席活動期間，被問到「鄭習會」國民黨稱報導捏造的看法？侯友宜則表示，任何的政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，而兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行。

