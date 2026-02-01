傳北市議員中800萬樂透頭獎 洪健益澄清：不是我





資深媒體人王瑞德近日在臉書提到，有台北市議員中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後實領640萬元，還請大家喝珍奶。貼文一出，網友立刻開啟「辦案模式」，猜到底是哪一位議員這麼幸運。

因為頭獎剛好開在信義區，範圍被鎖定到松信區議員。國民黨詹為元、民進黨顏若芳都趕緊澄清不是自己。

被點名的民進黨議員洪健益則出面還原真相。他說，當天上節目時請大家喝飲料，被問為什麼要請，他隨口開玩笑說「我中樂透啊」，一旁媒體人鍾年晃接著說「800萬，扣稅剩640萬」，他也順勢附和，沒想到玩笑話就這樣被傳開。

洪健益笑說：「真的，我沒有中，不要再說我中了。」還開玩笑抱怨，傳言一出，助理跟家人都跑來要紅包。過年氣氛講講笑話，沒想到變成一段全城熱議的都市傳說。

