傳卓冠廷、戴瑋姍請辭民進黨發言人 凌濤：青壯世代面對「老綠男」不如歸去

桃園市議員凌濤。圖：資料照

民進黨發言人卓冠廷與戴瑋姍傳出將請辭，對此，國民黨籍桃園市議員凌濤認為，無論是卓冠廷在大罷免期間說出了「賴清德總統下軍令狀罷免藍委都要通過」，此等大白話引發黨高層的壓力，又或者正國會從新北、桃園、高雄爭取市長提名的人被施壓，都顯得現在的民進黨對青壯世代非常不友善。甚至正國會林佳龍及子弟兵卓冠廷，也因為出面力挺林岱樺，導致黨內高層徐國勇以「黨職」來責難卓冠廷。如今兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們明年自救的做法。

凌濤認為，壓垮駱駝最後一根稻草，大概就是戴瑋姍碰觸到「台獨金孫」民進黨主席賴清德最敏感的神經；在政論節目上，戴瑋姍曾當著大家的面表達對王義川「台灣國立委」的不以為然，又邏輯不通把「台灣人」跟「台灣國」誤用，被強力打臉。

凌濤指出，「不如歸去」，大概是民進黨青壯世代面臨「老綠男」賴清德跟秘書長徐國勇主導綠營社群的悲愴，「萊爾校長」不會他就是不會，但他不會還要裝會。

