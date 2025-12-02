傳卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人 凌濤：王義川桃園選定了！

凌濤研判民進黨可能換發言人與王義川選桃園市長有關。資料照 廖瑞祥攝



國民黨桃園市議員凌濤今（2日）表示，預料民進黨稍晚將發布新人事，新北市議員卓冠廷、戴瑋姍免兼黨發言人，有媒體稱另鎖定「有經驗立委」接棒，研判民進黨立委王義川很有可能選桃園市長，他唯一支持民進黨推王義川選桃園市長。

據《鏡報新聞網》報導，民進黨內有意連任的新北市議員卓冠廷和戴瑋姍，兩人同樣身兼黨職，預計最快於本週向黨主席賴清德辭職。據了解，民進黨已鎖定具備相關經驗和實力的立委接任，過去包括吳思瑤、吳沛憶、李坤城及林楚茵等立委都曾擔任發言人。新任人選有望從中挑選，並搭配新聞部主任吳崢，形成更強的選戰宣傳陣容。

凌濤上午接受中廣「千秋萬事」節目專訪表示，對2026藍白整合「說不憂心是騙人的」，包括宜蘭縣、彰化縣、新竹縣等，民進黨選情相對單純或定於一尊，藍白有競爭或人選需要進一步協調、選項未浮上檯面，有三、四個縣市可能一消一漲。

他說，台北市與桃園市由市長蔣萬安、張善政爭取連任，新北市長由台北市副市長李四川出馬也應該沒問題，但台中市藍營立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔有競爭，面對綠營何欣純打資源戰、中彰新潮流結合，都仍有挑戰。

凌濤說，看起來民進黨有人事，外傳卓冠廷、戴瑋姍免兼黨發言人，其中戴可能因「台灣國立委」事件說法跟王義川論調不一，因此遭撤換，他認為戰力是一回事，但戴可能因講錯話被換掉，可見王義川在民進黨內有份量，那就很可能來選桃園，他唯一支持民進黨派王義川選桃園市長，這一絲曙光又展現了。

