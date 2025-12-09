傳卓揆不執行新版「財劃法」？藍批土皇帝 綠：不滿可發動倒閣

台北市 / 綜合報導

藍白國會黨團日前聯手通過「財劃法」二度修正，且否決行政院覆議案，但傳出行政院有意採取「不副署或不執行」方式，被藍委批評是「土皇帝」，但不只綠委反擊，在野黨可以發動倒閣，行政院長卓榮泰，也趁活動致詞，訴苦財劃法困境，還問底下老闆們，若董事會要求通過違法規定，你會不會執行？

行政院長卓榮泰說：「如果你們的董事會或是股東會，通過了一項要公司執行的各種規定，但違反了公司法，你們會不會執行。」這致詞表明是和台下商業領袖訴苦，行政院長卓榮泰認為，立院提出的「財劃法再修版」，讓明年中央政府總預算超過舉債上限，是在逼迫行政院違法編列。

行政院長卓榮泰說：「中央不會違法，因為我們把地方的權限，一部分回給地方，我們經過合理的調整，但很可惜的這個部分，現在並沒有被立法院所接受。」卓揆大吐苦水之外從幾次態度來看，政院就是不想執行藍白最新三讀通過的財劃法，如果要達成不執行的方式，包括「不副署」、「不執行」二種，依照憲法第37條規定，總統依法公布法律應該經過行政院長，和有關部會首長副署，只要政院不副署那總統就無須公布「財劃法」，行政院也不用執行，第二就是確實副署了，總統也公布但行政院不執行他。

立委(國)羅智強說：「毀憲亂政的土皇帝，行政院院長只有一個選擇叫做接受，再不然就是辭職。」立委(民)鍾佳濱說：「藍白把持的國會多數眼中，行政院，行政院長不勝任不適任，那國會就可以發動倒閣，不信任解散國會啊，那當然他們不想要解散國會。」藍揆又喊出要卓揆辭職綠營接招不如倒閣，卓揆的不執行是要用哪個手段，也讓財劃法未完待續。

