傳卓榮泰擬不副署《衛廣法》 洪孟楷轟毀憲亂政 嗆問一句

立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法，行政院第一時間表示將採合法合憲救濟手段，近日則再傳府院高層正在研擬是否「不副署」。對此，國民黨立委洪孟楷今（2日）批，是已經徹底要把立法院踐踏、矮化嗎？

今天是立法院第11屆第五會期立委報到，洪孟楷上午在接受媒體聯訪時表示，如果說立法院三讀通過的法案，是因為民進黨團不同意、行政院不同意就要用不副署或是不公告，那是已經把不副署當成法令自助餐嗎？高興通過行政院就通過，不高興就不通過，是已經徹底要把立法院踐踏、矮化嗎？

廣告 廣告

洪孟楷也談到，非常遺憾不管是行政部門或是綠委都還用似是而非的方式，再去做法案的說法，不管是衛廣法、立法院組織法都是經過朝野協商、委員會到最後的院會程序，這都是依照中華民國法律規定的三讀通過法令，如果行政院還能夠自己選擇不副署真的是毀憲亂政，呼籲讓國人好好看清楚立法院跟行政院充分互相監督制衡的憲政體制。

另外，根據《中國時報》今報導，行政院長卓榮泰去年曾不副署立法院再修正的《財政收支劃分法》，如今再傳出府院高層也在研擬不副署《衛廣法》等修法。政院人士表示，在強行三讀三項爭議法案後，社會輿論譁然，這些爭議法案不但違反憲法法庭釋憲內容，甚至破壞判決安定；因此，行政院在收到法案後，將與專家研議討論，來決定如何啟動憲政救濟手段。

【看原文連結】