傳卓榮泰為總預算卡關「下鄉宣講」 行政院澄清了！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，傳出總統賴清德、行政院長卓榮泰有意下鄉宣講，引發在野不滿。對此，行政院今（8）日澄清，院長視察相關建設時，都會呼籲地方政府請各自的區域立委儘速審議總預算案，才能持續推動地方建設，並非下鄉進行宣講。

115年度中央政府總預算案持續卡關，傳出總統賴清德、行政院長卓榮泰有意下鄉宣講，行政院今（8）日做出澄清。（資料照）

行政院去年8月送審115年度中央政府總預算案，經藍白聯手多次阻擋排案，總預算案遲未能付委審查，恐致2992億元新興及延續性計畫預算不得動支，外傳民進黨規劃讓賴清德、卓榮泰下鄉宣講，親自向基層民眾說明總預算案遲未審查的來龍去脈，及對民生的實際影響。

廣告 廣告

不過，行政院發言人李慧芝表示，事實上，卓院長在各地視察相關建設時，都會談到總預算相關部分，並呼籲各地方政府請各自區域的立委，儘速審議中央政府總預算案，才能持續推動地方建設，及對國人的照顧，並非所謂的宣講。

更多FTNN新聞網報導

總預算案卡關！2992億元不得動支 卓如泰曝6縣市因財劃法惡修「面臨舉債」

傳賴清德擬下鄉宣講總預算 黃國昌建議講為何不公布法律、不依法編預算

北檢昏昏欲睡？告發5大法官涉枉法裁判 黃國昌要府院說明誰教唆關說蔡宗珍

