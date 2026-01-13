傳卓榮泰選台北市長 柳采葳提1事轟：憑什麼主導台北市未來

2026台北市長選舉，外傳身兼民進黨主席的總統賴清德原屬意的綠委吳思瑤無意出戰，盼行政院長卓榮泰親征。對此，國民黨北市議員柳采葳直言，一個過不了總預算，還要台北市長蔣萬安來擦屁股的行政院長，憑什麼主導台北市的未來。

中央政府總預算卡關恐讓TPASS斷炊，基北北桃12日開會達成共識，考量民眾福祉為優先，地方政府將先籌資代墊，可支應到5月底、6月初，並喊話中央要盡力溝通提出應變計畫。

對此，柳采葳昨（12）日在臉書表示，基北北桃4市決定在總預算審議完成前由地方政府先行籌資代墊TPASS捷運優惠，賴清德執政蒼白無力，作為總統無力協調國內政治衝突，讓總預算盡快過關，卻只想著要趕快推卓榮泰出來競選台北市長，真的是把台北市民當傻子嗎？

柳采葳痛批，一個過不了總預算的行政院長，還要蔣萬安來擦屁股的行政院長，憑什麼主導台北市的未來。

針對卓榮泰是否選2026台北市長，吳思瑤昨先是反問「有確定嗎？」並認為卓身為行政首長，最近有太多議案是行政部門要用心關切，最重要的就是總預算案，以及攸關台灣國防安全的軍購預算，其所領導的行政團隊，每天都在強化立法行政溝通、為國際民生而奔忙，「我實在很難想像這樣一個訊息的揣測，是覺得卓榮泰不夠忙嗎？我相信他也沒心思在佈局個人其他選舉規劃，這樣傳聞恐怕只是傳聞，因為我真的沒聽說」。

