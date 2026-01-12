傳卓榮泰選台北市長？ 黃暐瀚：不太可能！





2026首都選戰備受矚目，外傳身兼民進黨主席的總統賴清德原屬意的綠委吳思瑤無意出戰，盼行政院長卓榮泰親征。對此，媒體人黃暐瀚分析3點原因，認為不太可能！

卓榮泰選台北市長？黃暐瀚表示，最早聽到這個「分析」是龍介兄在講，認為民進黨的北市長「大咖」人選，會是行政院長卓榮泰。昨天連民進黨人氣立委「王世堅」都點名卓榮泰選台北市長，這兩天卓院長肯定會被記者追問這個話題。

黃暐瀚提出3點分析，他覺得不太可能：

1、為了總預算，行政院已經急得焦頭爛額，若換院長，總預算還得重送，只會拖得更久。

2、賴總統完全信任卓院長，這組合看來會一直維持到今年11/28選後，暫時看不出換閣揆的跡象。

3、民進黨縣市長提名，預計一月底之前必須完成，就算卓院長未必可以幹到天荒地老，但你說兩週內馬上就要宣布下台，可能性不高。

黃暐瀚指出，在他看來，民進黨對於「北桃」兩市的態度，僅是「守住40%基本盤」就算不輸，並不是「勝選作戰準備」，與台南高雄「輸不得」完全不同。

黃暐瀚強調，所以，只要能夠守住基本線，並帶領小雞（議員）維持目前的席次，就是合格的（北桃）市長參選人。眼下卓院長的「主戰場」明顯在立院，除非賴總統已不信任，或卓院長自己有積極（參選北市長）意願，否則換掉院長，去選北市長，他覺得應該不太可能。

