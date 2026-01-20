傳卓榮泰選桃園？吳子嘉揭背後真相：其實是要他離開閣揆位置

民進黨內部近期頻傳總統賴清德有意安排正副閣揆投入2026縣市長選戰，其中副閣揆鄭麗君傳出將角逐台北市長，行政院長卓榮泰則可能出戰桃園市。對此傳聞，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言這些都是假議題，他認為鄭麗君不會答應參選，而卓榮泰選舉的風聲背後，真正目的是要讓他離開行政院長職位，內閣恐將面臨改組。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

吳子嘉昨（19）日在《董事長開講》網路直播節目中分析，他與卓榮泰相識多年，了解卓榮泰的身體狀況，卓的脊椎有問題，無法負荷選戰的高強度行程。他指出，外界持續傳出卓榮泰將投入2026選戰，背後真正的意圖是希望卓榮泰卸下行政院長一職。吳子嘉研判，內閣即將進行改組，人事需要重新調整布局。他強調，卓榮泰參選是假議題，要求卓榮泰卸任才是真實目的。

廣告 廣告

行政院副院長鄭麗君。（行政院YT）

針對鄭麗君是否可能參選台北市長？吳子嘉表示，鄭麗君本身並不想參選，她也不是擅長選舉的人。吳子嘉進一步說明，鄭麗君夫家的經濟條件相當優渥，基於這些因素，他認為鄭麗君不會同意披掛上陣。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／翻攝自董事長開講YT）

此外，針對民眾黨前主席柯文哲批評台北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策是騙選票一事，吳子嘉批評柯文哲是「嘴賤」。他認為柯文哲無法在政治實力上超越蔣萬安，只能透過批評來搶鏡頭、蹭蔣萬安的聲量，這種做法根本是不自量力。

延伸閱讀

台灣模式構想是鄭麗君提出！卓榮泰：說政府投資5000億是絕對錯誤

表達最大感激 卓榮泰：絕大多數媒體工作者都忠於國家

搞定關稅鄭麗君返台 賴清德喊「歡迎回家」：政府會繼續打拚