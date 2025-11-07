傳協助太子集團幹部來台？ 林思銘：協助詢問流程 絕未介入關說

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，「天旭國際科技」負責人王昱棠等4人被羈押禁見。卻爆出立委林思銘關說協助中國大陸籍幹部入境，林思銘7日回應，辦公室同仁接到民眾陳情電話，站在服務選民的立場，詢問相關單位之後，告知申請流程、申請程序。他和辦公室同仁絕對沒也介入關說這件事。

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯等共25名被告。

北檢複訊後，5日聲押王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩、天旭董事長特助李守禮5人，施亭宇、黃婕2人各50萬元交保並限制出境出海，另太子集團在台組織15名員工各以3萬元至100萬元不等金額交保，部分人遭境管，1人無保限制住居。

台北地院裁定王昱棠、辜淑雯、集團幹部邱子恩、天旭董事長特助李守禮羈押禁見，集團幹部凃又文30萬交保，總計4人被羈押禁見。

根據《自由時報》報導，太子控股集團董事長陳志主要核心中國大陸籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，被爆找國民黨前立委李德維、立委林思銘等關說協助入境。

對此，國民黨立委林思銘7日回應，此陳情案是辦公室同仁接到民眾陳情電話，詢問申請境外人士入台，要依據什麼法規及相關流程。辦公室同仁接到電話後，站在服務選民的立場，詢問相關單位之後，告知申請流程、申請程序。

林思銘強調，相關單位例如移民署、陸委會，如何聯繫審查、審查程序及最後結果，辦公室從未介入，他也絕對沒也介入這件事的關切或關說。

