傳南竿守備大隊大隊長也調職 陸軍：馬防部人員暫調現職配合檢調偵辦

陸軍馬防部爆發多名官兵成為詐團人頭戶（資料照，非當事人）。圖為漢光41號演習第6日，馬防部進行灘岸火殲實彈射擊。國防部提供



陸軍馬祖防衛指揮部日前爆發官兵「出租」帳戶成詐騙集團人頭，形同共犯，在昨天（12/12）傳出馬防部指揮官劉慎謨中將被調整職務，由陸軍六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。據軍方人士指出，南竿守備大隊大隊長因大隊內部有多位官兵涉案，因此也在昨天遭到調職處分。陸軍司令部今天表示，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦，秉勿枉勿縱原則查察不法，以維部隊純淨。

馬防部日前因多名官兵涉及「出租」金融帳戶與網拍帳號等給詐騙集團，成為人頭戶，定期收取額度不等的現金，淪為詐騙集團共犯，據了解，已有60多位官兵涉案，其中31名為馬防部現役官兵。由於案情橫跨近2年的時間，因此昨天傳出擔任馬防部一年餘的指揮官劉慎謨中將遭「拔官」調離現職，由陸軍六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。今天再度傳出，南竿守備大隊大隊長也因此案遭到調職，顯示案情有擴大趨勢。

陸軍司令部今天（12/13）表示，陸軍司令部轄屬馬祖防衛指揮部日前肇生官兵營內牽線提供個人帳戶獲利等違法事件，斲傷軍譽與戰備任務遂行，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦，秉勿枉勿縱原則查察不法，以維部隊純淨。

