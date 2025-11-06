傳南部廢棄物處理成本暴增數倍 網熱議：因美濃大峽谷案

高雄美濃被踢爆大規模非法盜採土石案，不只被挖成大峽谷，還疑似遭不肖業者回填廢棄物。（示意圖／資料照）

高雄美濃大峽谷遭不肖人士盜採砂石並回填廢棄物，馬頭山鋁渣等廢棄嚴重汙染梅花鹿棲地水源，南部不少地方爆出非法傾倒廢棄物問題嚴重。Threads有裝修公司PO出最新廢棄物清運價目表，幾乎所有項目都漲價數倍。脆友直呼「美濃大峽谷沒地方倒土了」、「以前便宜是因為都亂倒」。

根據《蕃薯藤新聞》報導指出，台南市政府透過跨局處合作與科技執法AI辦案，結合無人機空拍、路口監視器與衛星影像分析，精準鎖定可疑車輛與棄置熱點，過去半年成功查獲9起重大非法棄置案件，查扣廢棄物總重高達50噸，涉案人均已移送法辦。

另《聯合新聞網》報導則提到，《廢棄物棄置案件管理系統》建置以來，截至10月底總計列管1153處廢棄物非法棄置場址，其中仍有446處持續列管。高雄市97處最多，其次是屏東縣55處、台南市54處。一般事業廢棄物有395處、有害事業廢棄物16處，一般含有害事業廢棄物35處。

有網友今(6日)在PTT發文「美濃大峽谷讓廢棄物處理成本暴增？」他指出，剛剛看Threads上有裝修公司分享，三個月前的廢棄物處理價格，跟三個月後的廢棄物處理價格，價差超級多！看到底下留言「原因就是因為美濃大峽谷，幾乎每個人都有份」。他直呼，原來以前處理廢棄物比較便宜，是靠在各地亂倒啊！現在變貴是因為抓得嚴，不能亂倒，只好漲價。抓了一個大峽谷，動了多少人的蛋糕？有八卦嗎？

只見對照圖中，廢棄處理公司提供11月10日起將調整的新價目表，表示：「因土資場持續調漲，本公司無法吸收，無奈只能漲價」。只見原本車斗3.5方斗載運「6T清（純土方）」3500元，將漲至1萬8000元！超過5倍。5方斗載運「8T袋」原本6500元，將漲至2萬5000元，將近4倍。7方斗載運「11T雜+石膏」原本1萬4千元，將漲至3萬5000元，超過2倍。至於原本的打石工、出車費、油資等，則都沒有明顯調漲。

有人在留言區貼出工務局函，脆友表示「因為美濃大峽谷沒地方倒土了。有人願意收其實就不錯了」、「原因就是美濃大峽谷，深喉嚨友人說幾乎每個人都有份啦」、「難怪我配合的一些清運廢棄物，廠商寧願清廢棄物這部分不做了…價錢開高又怕客人唸，開太低自己又不划算」、「所以以前處理便宜是因為都亂倒？」。還有人PO出照片「如果放到現在，不知道要花多少才能處理掉。還好半年前就運完了」，脆文原PO嘆「我還一推沒出」。

