傳參選北市長當最強母雞 陳佩琪：現階段輔選為主





2026九合一選舉在即，各政黨參選人近期積極上街掃票。而民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天（17日）陪同北市議員參選人許甫到吳興市場掃街拜票，並於會前受訪時，被問及是否參選台北市長。她表示，現任黨主席黃國昌從未和她談過這方面的事，她與柯文哲私下聊天時，也從未說要選任何公職，不知為何媒體會傳出她要選台北市長的說法。

陳佩琪今天陪同許甫至吳興市場掃街拜票，為選戰加溫；另一方面，民眾黨主席柯文哲則前往嘉義，替黨內嘉義市長參選人張啓楷站台輔選。陳佩琪受訪時表示，因嘉義路途較遠，自己體力有限，因此仍以北部參選人的行程為主。

針對外界關注她是否參選台北市長，陳佩琪說，黃國昌從未和她談過這方面的事，她與柯文哲私下聊天時，也從未說要選任何公職，現階段就是以輔選為主，「不知為何媒體會傳出我要選台北市長的說法」。

許甫則說，與其說陳佩琪是「最強母雞」，不如說是「最強母親」，她是小兒科醫師與全職婦女，不只照顧小朋友，也幫丈夫柯文哲挺身而出。 （責任編輯：殷偵維）

