傳台中市長提名採「全民調」決定人選？江啟臣：應由黨中央說明

國民黨台中市長提名人選遲未敲定，立法院副院長、國民黨立委江啟臣日前在臉書發文表示，已簽署同意黨中央的提名協議事項。外傳協議可能將採「全民調」方式進行，江啟臣今（3）日回應，關於提名協議內容應由黨中央對外說明。國民黨立委楊瓊瓔則表示，將簽署黨中央協議書、靜待黨中央安排。

江啟臣今天持續跑行程，一早到豐原早市發放春聯、與民眾互動。針對提名協調進展，江啟臣日前在臉書貼文中公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項。

江啟臣說，過去他多次公開表達尊重黨中央、盼儘快確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，於今年1月16日有第一次協調，但未能達成共識。江啟臣表示，雖然仍未收到第二次協調日期通知，但黨中央已將協議方案送交雙方，其內容雖然不能如台中市長盧秀燕建議的2月19日前完成提名，「也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾」。





強調會簽協調書 楊瓊瓔：盼選出最強候選人

針對外界傳出提名協議可能採「全民調」的方式進行，江啟臣回應，相關內容應由黨中央統一說明；楊瓊瓔也表示，將簽署黨中央協議書，並靜待黨中央安排，「這次一定要推出最強候選人」。



國民黨台中市長提名尚未定案，不過傳出盧秀燕3月將前往美國訪問，外界形容為「總統選戰起手式」，台中藍營政治人物動向備受關注。

