傳台南「換妃」 王定宇駁斥見縫插針：只有國民黨「換過柱」

民進黨立委陳亭妃取得黨內台南市長提名後，地方政壇卻「換妃」傳聞，立委王定宇今（1/31）天駁斥相關消息，表示「換妃說」明顯是有人見縫插針，也只有操作過「換柱」的國民黨才會操作這個議題，民進黨沒有這個問題。

王定宇今天輔選同屬湧言會的台南市議員參選人林建南，連陳亭妃也現身力挺，不過地方上卻傳出「換妃說」，認為陳亭妃有可能面對2016年總統大選前，洪秀柱所經歷的「換柱」風波。

對此，王定宇駁斥相關消息，並表示民進黨最優良傳統就是初選後大團結，雖然過程中難免有摩擦，但人選決定後就會大團結，台南市是總統賴清德的政治起源，也是賴最珍視的地方，因此初選後就是全力輔選，沒有派系之別。

王定宇認為，「換妃說」明顯是有人見縫插針，也只有操作過「換柱」的國民黨才會操作這個議題，民進黨沒有這個問題。

至於面對台南派系整合問題，陳亭妃受訪時未多談，僅表示「民進黨沒有整合問題，初選後就是全力往前衝」。

