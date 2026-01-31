傳台南「換妃」綠酸只有換過「柱」 藍：凸顯派系未完成整合

民進黨台南市長參選人陳亭妃（中）31日出席湧言會派系的林建南初選競選總部成立大會。（程炳璋攝）

民進黨台南市立委王定宇（右二）31日出席湧言會派系的林建南（右三）初選競選總部成立大會。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選由陳亭妃勝出，地方政壇卻傳出「寧為玉碎不為瓦全」的「換妃」傳聞。國民黨台南市長參選人謝龍介認為，綠營內部雜音反應派系尚未整合完成的實情。陳亭妃31日回應沒有整合問題，台南市立委王定宇反諷，只有換過「柱」的國民黨才會見縫插針。

台南市議員第8選區年底將選6席，3年多前民進黨在此區一舉選上4席，突破原本藍綠比3比3的局面。這次民進黨初選提名4席，有5人競爭，但其中陳亭妃的胞妹陳怡珍的動向備受矚目，被認為有可能直接棄選議員，補選姐姐的立委職缺。

民進黨湧言會派系的林建南31日成立服務處造勢，陳亭妃、王定宇都出席站台，面對黨內議員派系整合問題，陳亭妃不願多談，僅稱「民進黨沒整合問題，初選後就是全力往前衝」隨即離去。

地方選民對「換妃」傳聞成為話題，謝龍介表示，過去30年來，國民黨最為人詬病就是在初選後無法整合，民進黨總能在初選後就定於一尊。這次台南市長的藍綠初選卻剛好相反，民進黨在初選後各種「寧為玉碎、不為瓦全」的傳聞，凸顯民進黨與以往不同，也促使台南鄉親更想改變。

謝龍介雖認為民進黨內任何事都可能發生，但「換妃」雜音聽聽就好，代表綠營派系尚未整合完成，卻是事實。

王定宇表示，初選後團結一致就是民進黨的優良傳統，台南市是賴清德總統的政治起源，初選後就是全力輔選，沒有派系之別，「換妃」一說是有人想見縫插針，台灣政黨只有換過「柱」的國民黨才喜歡炒作換人議題。

