傳台啦啦隊員「丘薆」轉戰中國 本人發聲：仍未定案

中國 / 李鴻杰 陳威樺 報導

近期熱烈討論的話題，CPB中國城市棒球聯賽正緊鑼密鼓籌備當中。場邊應援部分，也朝打造專屬啦啦隊邁進。然而今(17)日公布的「線下決選名單」裡，卻看到台灣現役樂天女孩丘薆的名字，令人十分驚訝。對此，樂天球團表示，丘薆的合約是一年一簽，在年底到期新合約還在洽談。而丘薆本人則回應目前一切都還未成定案。

穿著逗趣服裝大跳熱舞，樂天女孩丘薆其實過去沒有舞蹈經驗。但為了挑戰自我從2024年投入啦啦隊，經過紮實訓練現在各種舞風早已難不倒她。然而今日公布的CPB中國城市棒球聯賽啦啦隊線下決選名單，裡頭卻驚見丘薆的照片，難道新球季她要離開樂天女孩嗎。樂天女孩丘薆(2024.9.29)說：「很開心可以加入樂天這個大家庭，一開始因為其實我是一個不太會跳舞的人，在練應援上面遇到滿多困難，能夠一步一腳印走到現在，我覺得很不容易。」

丘薆本人回應，目前在CPB的徵選只有進決賽，一切都還沒定案。而針對啦啦隊西進中國，球評認為是正常的商業行為。球評許維智說：「中華職棒在明年3月才有比賽，台灣本土的啦啦隊成員，這陣子沒有棒球比賽，她們等於沒有舞台啊，所以在明年1月開賽的中國那邊CPB聯賽，被請到中國去表演的，她們到時候還是會回到中華職棒。」

中國職棒處於起步階段，從球員、教練到場邊應援團都積極向外找尋人才。隨著台灣現役啦啦隊進入決選名單，相關資訊後續是否更加透明，將成為關注焦點。

