傳台將對美投資4千億美元 館長轟：賴清德狗兒子，只會送錢給美國

英國《金融時報》報導，台美關稅協議近期將拍板，台灣對美國投資的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，包含台積電承諾投資的1650億美元在內。館長陳之漢怒轟，「賴清德這個狗兒子！史上最爛領導人」「你不是跪了，你是趴在那裡！」美國人不斷搶劫台灣，這種條件，賴清德也敢答應？如果這12兆是從外匯存底裡面抽出去，台灣人服嗎？他怒吼「一個總統整天什麼事都不幹，就想引戰，就只會送錢給美國佬。希望趕快打仗，日本參戰」「絕對不能讓民進黨再度執政！2026、2028必須讓民進黨下台。」

館長表示，4千億美金、12兆台幣，民進黨政府搞了老半天，我們還要買1兆3千億的武器。所謂關稅優惠，到底減免多少？也沒講清楚？

館長砲轟，「賴清德這個狗兒子」，也不會出來跟大家講。消息只有說台灣要付多少錢，但沒提到減免多少關稅？叫賴清德、民進黨出來說明。

館長痛罵，12兆可以解決台灣多少問題？「你X的跪了？你不是跪了，你是趴下，趴在那裡！」美國到底把台灣人當作是什麼東西在搶？這種條件，賴清德也敢答應？

館長痛批，中華民國史上最爛領導人、最噁心的執政團隊，然後要用什麼洗台灣人的腦？抗中保台、美國會保護我們！台灣有事，就是日本有事，日本會出兵？中國大陸分分秒秒把它滅了。

館長質疑，台灣人為什麼要被搶劫？看看烏克蘭，美國還要他們割地，他們死多少人？都是年輕人？若戰爭，台灣年輕人死光，還叫你土地割出去。換取和平，這就是美國的作風，還在幻想美國幫台灣打仗。

館長怒吼，台灣人不是白癡，絕對不能讓民進黨再度執政！2026、2028必須讓民進黨下台。

館長痛罵賴清德，他日前直搗他的漳州祖廟，替賴「尋根」，祖訓寫道「不孝之人罪逆天」。日本幫你打，然後你吃生魚片，何等好笑，一個總統整天什麼事都不幹，就想引戰，就只會送錢給美國佬。希望趕快打仗，日本參戰。

館長表示，這些當官的要有所作為，要有肩膀，一直讓美國人不斷搶劫台灣！你們當官的，沒有一個是好東西。如果這12兆是從外匯存底裡面抽出去，台灣人服嗎？

